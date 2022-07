César Tralli faz ‘L’ com a mão durante Jornal Hoje e chama atenção de telespectadores

César Tralli e Karine Alves deram o que falar após fazerem um “L” com a mão no Jornal Hoje. O gesto normalmente significa apoio ao ex-presidente Lula, candidato às eleições de 2022.



O âncora do telejornal fez o L após a reportagem de um jogador de futebol que comemorou um gol fazendo o mesmo gesto. Tralli levantou a mão com a inicial e disse: “Ele é Legal”. Karine fez o mesmo, comentando o trocadilho do colega: “Você foi rápido”.

Confira o vídeo momento que foi gravado por um internauta:

#FazoL #Lula13 César Tralli e Karine Alves terminam o Jornal Hoje homenageando o artilheiro German Kano do Fluminense e seu filho Lorenzo, e também Léo Batista e, ... "É legal esse cara" - Tralli, "É muito legal esse cara!" - Karine. FAZ O L, BRASIL, FAZ O L DE LULA pic.twitter.com/OazCz2W6zN — Luiz LULA Sobrinho (@luizvissotto) July 22, 2022

Em outro momento, Tralli fez novamente a inicial com a mão ao homenagear o colega Léo Batista, que completou 90 anos naquele dia. Karine voltou a repetir o L mas disse: “É outro L, ó, e esse L tem muita história no esporte da Globo, a gente tá falando do Leo Batista”.