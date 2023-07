Centrão mira cargos ocupados por ministras, tiros na Nova Zelândia no 1º dia da Copa e outras notícias do dia

Australiano que passou dois meses à deriva com cachorro se despede de animal. Tim Shaddock precisou retornar ao país, mas conseguiu lar para cadela, que ficou no México.

Polícia investiga ordem do PCC que proíbe furto de celular no entorno da cracolândia. Objetivo da facção criminosa seria evitar ações da polícia contra traficantes; suspeitos de descumprir ordem teriam sido agredidos.

Inflação menor corta margem de despesas em R$ 6 bi e pode dificultar Orçamento de 2024. Fazenda revisou estimativa do IPCA de 5,58% para 4,85%, o que tem impacto na correção do arcabouço.

Governo vai enviar projeto de lei para tributar fundos de super-ricos, diz Haddad. Medida pode ajudar a fechar as contas do Orçamento de 2024 e alcançar meta de zerar o déficit.

Lula agradece à África por 'tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão'. Fala do presidente ocorre durante viagem ao arquipélago de Cabo Verde, em sua 1ª ida ao continente no 3º mandato.

