Cenas fortes: Lutador pega fogo ao tentar cuspir chamas em adversário

O lutador Brightman Paul Doane, o "Masada", acabou pegando fogo ao tentar cuspir chamas em um oponente durante a XPW Wrestling, em Pomona, na Califórnia, EUA.

O caso aconteceu no último sábado mas passou a repercutir nesta sexta-feira (28) com as cenas fortes viralizando na internet.

No vídeo, Masada coloca o líquido em sua boca, acende a chama e cosme em direção ao adversário, para provocá-lo. No entanto, o seu corpo começa a pegar fogo e ele sai correndo tentando apagar as chamas.

Mesmo depois da situação bizarra, o lutador enfrentou o adversário no ringue, segundo o TMZ. O homem foi levado ao hospital e lá foi constatado que ele teve queimaduras de primeiro e segundo graus. Ele segue em recuperação.