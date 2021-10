Celso Portiolli se confunde, pergunta 'o que é uma piroca’ e tem crise de riso

O próprio apresentador compartilhou a cena no Instagram. "Preciso de um oftalmologista, não estou enxergando bem. Me pediram muito esse vídeo completo quando postei só as risadas", escreveu.

Celso Portiolli teve uma crise de riso ao errar uma palavra durante o “Show do Milhão”, do SBT.

