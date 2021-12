Celso Portiolli descobre câncer durante exame de rotina: 'muita fé em Deus'

Celso Portiolli descobriu um câncer na bexiga. O apresentador de 54 anos revelou que passou por uma cirurgia este mês e vai fazer mais um tratamento. "Em dezembro fiz um procedimento endoscópico para a retirada de um pólipo da bexiga, único e pequeno. Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz", escreveu. E acrescentou: "Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já 'deu' certo!". Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celso Portiolli (@celsoportiolli)

