Celso Portiolli compara debate na Globo com Passa ou Repassa: ‘emprestar umas tortas’

"O padre tirou um povo do sério hoje. Metade está puto, e a outra parte desfocada” . “Você quer o Padre no Passa ou Repassa?” , “Bolsonaro (seguido de um emoji de gargalhada)” , foram alguns dos comentários feitos pelo apresentador.

Celso Portiolli acompanhou o debate na Globo com os presidenciáveis e fez diversas piadas nas redes sociais na noite desta quinta-feira (29. O apresentador do SBT chegou a citar que a emissora fizesse um tipo de ‘torta na cara’, famoso quadro do Domingo Legal, entre os candidatos.

