Causa de morte da filha de Elvis Presley é revelada após 6 meses

No hospital, ela foi colocada em coma induzido e pouco depois, os familiares foram informados que ela sofreu morte cerebral, assinando um termo não autorizando a realização de manobra de ressuscitação em caso de agravamento do quadro. Ela sofreu uma segunda parada cardíaca e faleceu enquanto era observada pela mãe, Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos por uma obstrução no intestino delgado, conforme a autópsia divulgada nesta quinta-feira (13) pelo LA County Coroner, de Los Angeles, no TMZ, seis meses após sua morte.

