Cauã Reymond sofre acidente de carro no Rio

Nas redes sociais, Cauã tranquilizou os fãs. “Bom dia, pessoal! Tudo bem? Acabei sofrendo um acidente aqui. Está tudo bem, graças a Deus. Mas estou fazendo esse vídeo para agradecer o cuidado e a atuação do pessoal do Barra Presente e também ao Corpo de Bombeiros. O senhor que infelizmente bateu no meu carro estava se sentindo um pouco mal e o Corpo de Bombeiros chegou super rápido para atendê-lo e ele também, se Deus quiser, vai ficar muito bem. Queria agradecer vocês, muito obrigado! Saúde para todos e um bom dia. O treino foi bom, mas, infelizmente o acidente aconteceu”.

Cauã, que voltava do treino de artes marciais, teve o carro atingido por outro veículo após o motorista passar mal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o senhor que dirigia o carro causador do acidente; já o ator não se feriu.

