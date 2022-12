Cassio Scapin volta a interpretar Santos Dumont em musical

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Cassio Scapin voltará a interpretar Santos Dumont —ele fez o papel do "pai da aviação" em 2004, na minissérie "Um Só Coração", da Globo. O artista protagonizará agora o espetáculo "Além do Ar — Um Musical Inspirado em Santos Dumont", no Teatro Opus Frei Caneca, a partir do dia 13 de janeiro, em São Paulo.

