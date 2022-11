Cássia Kis é expulsa do grupo de WhatsApp de seu condomínio por homofobia

A atriz Cássia Kis, que após falas homofóbicas e participação em manifestações bolsonaristas tem sido alvo de inúmeras manifestações de repúdio, desta vez surgiu a informação de que ela foi expulsa do grupo de WhatsApp dos moradores do condomínio Ecovila Clareando, onde vive em São Paulo.

A expulsão de Kis foi tomada pela grande maioria dos vizinhos da atriz ao discutirem sobre o assunto e votarem. Os moradores do condomínio consideram que as atitudes e falas da atriz não condizem com o que todos pensam no local.

Os moradores também já emitiram uma nota de repúdio contra Cassia Kis; veja:

"Ao tomarmos conhecimento, por meio da mídia, das declarações da Sra. Cassia Kis, nós os moradores/proprietários signatários do Ecovia Clareando, local onde ela também possui residência, vimos a público externar nosso mais profundo repúdio às ofensas proferidas em live à jornalista Leda Nagle, contra pessoas com orientações sexuais ou de gênero diversas, ocasião em que a Sra. Cassia relacionou a existência de homossexuais à destruição das família.

Por sermos uma comunidade intencional, mantemos direcionamentos de preservação à vida, manifestos em nosso Estatuto e Manual de Acordos Comunitários, que disciplinam a convivência em nossa comunidade. Logo, tal preconceito se posiciona em completo desalinho com a nossa, com nossos valores de respeito a toda e qualquer existência.

Além disso, entendemos que tais discursos, extensamente publicizados pelas mídias e redes sociais, proferidos por pessoas com influência nos meios de comunicação, como é o caso da Sra. Cassia Kis, reforça o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, já tão forte e muitas vezes fatal em nosso país.

Infelizmente, em pleno 2022, ainda precisamos combater veementemente afirmações repletas de ignorância, preconceito e discriminação. E, apesar do desgaste e tristeza por debater temas tão elementares, reafirmamos o óbvio -- o direito de amar, o direito de se casar e, sobretudo, o direito de existir--, o fazemos agora, e faremos sempre que necessário.

Portanto, os moradores/proprietários da Ecovila Clareando, por meio deste manifesto, reafirmam o respeito às individualidades de seu coletivo, o respeito para que cada um exerça em sua plenitude o direito inalienável de viver e de amar, sem racismo, homofobia, capacitismo, misoginia, preconceito de religião, preconceito etário, de classe social, etc. Acreditamos no poder da educação e enfatizamos que atos como esses, no seio da comunidade, podem ter consequências graves para quem decidir ir por este caminho".