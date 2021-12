Cássia Eller ressurge em single feito a partir de gravação dos anos 1980

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gravação de uma performance de Cássia Eller em 1985 foi restaurada, ganhou um novo instrumental e foi transformada num single inédito da cantora. "Espírito do Som", lançada na sexta (10), conta com a voz e o violão de Eller, morta em 2001, e marca o início de uma série de celebrações relacionadas à artista, que vão se estender ao longo de 2022.

A nova música foi feita a partir de uma gravação inédita de Eller em um show em Brasília, quando ela tinha 22 anos --cinco antes de sua estreia fonográfica. O áudio original, restaurado pelo engenheiro de som Bruno Giorgi, ganhou um novo acompanhamento instrumental, produzido pelo filho da cantora, Chico Chico, ao lado do violonista Rodrigo Garcia, que tocava na banda de Eller, e do pianista Pedro Fonseca.

"Espírito do Som" é uma composição de Péricles Cavalcanti e Chico Evangelista que Eller cantou no show "Dose Dupla", que ela apresentou nos anos 1980 ao lado da amiga e cantora lírica Janette Dornellas. A performance foi registrada em uma fita cassete, que ficou guardada no acervo da família por mais de uma década.

À voz e ao violão de Eller, o trio de produtores acrescenta baixo (por Marfa Kurakina), guitarra (por Kadu Mota) e outro violão, além do piano e de uma bateria (por Cezinha, que tocava com Eller). Originalmente gravada como uma música acústica, "Espírito do Som" cresce na nova versão até virar um blues rock com cara de anos 1970, ao estilo da cantora.

Naturalmente, a baixa qualidade da gravação da voz de Eller fica perceptível quando comparada ao instrumental em seu entorno, gravado recentemente em estúdios e com tecnologia mais avançada. Foram adicionados efeitos de eco, dando uma cara psicodélica à voz da cantora, mas também distorcendo ainda mais o canto. De certa forma, é como adicionar filtros do Instagram a uma foto antiga e desbotada.

"Espírito do Som" já batizou um dos lançamentos póstumos de Eller, um disco com gravações caseiras lançado em 2015. Nele, a cantora surge com voz e violão ensaiando versões de diversas músicas, de Beatles a Roberto Carlos. No álbum, contudo, ela não é acompanhada por outros instrumentos, e aparece apenas nas gravações cruas.

A nova música de Eller, lançada no dia em que ela faria 59 anos, marca o início de um ano movimentado para os fãs da cantora. Isso porque é o ano entre o próximo dia 29, quando completam-se 20 anos da morte de Eller, e o dia 10 de dezembro de 2022, marca dos 60 anos de seu nascimento.

A família da artista, incluindo o filho, Chico Chico, e a viúva, Maria Eugenia, prepara mais lançamentos inéditos e novidades relacionadas à Eller. Os projetos devem incluir uma segunda parte do disco "Espírito do Som", que saiu como o primeiro volume de uma série de álbuns.