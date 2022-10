Casimiro se diz decepcionado com Neymar e responde sobre em quem vota para presidente

Cobrado por seguidores a revelar o seu voto nas eleições presidenciais de 2022, Casimiro afirmou que ficou decepcionado com Neymar Jr. ao ver o jogador declarando apoio a Jair Bolsonaro, a quem classificou como "lixo humano".

Casimiro:



"Qm q cê acha que eu vou votar? no Kelmon? Na Thronicke? Se acha que eu vou votar no Bolsonaro você não me acompanha".

"Provavelmente estaremos na mesma barrinha nos números finais".



"Qm q cê acha que eu vou votar? no Kelmon? Na Thronicke? Se acha que eu vou votar no Bolsonaro você não me acompanha".

"Provavelmente estaremos na mesma barrinha nos números finais".

O influenciador, no entanto, preferiu não condenar a atitude do jogador do PSG e da seleção brasileira. "[...] Eu fiquei triste, decepcionado. Neymar não morreu pra mim, assim como meu pai votou no Bolsonaro e meu pai não morreu, não se encontra morto na cozinha.", começou. "Isso é uma parada que eu refleti: o malandro teve mais de 50% dos votos válidos na última eleição, não tem como virar e falar que essa quantidade de pessoas é lixo humano. Tem lixo humano? Tem. Mas esse cara que votou nele [Bolsonaro] quer mudar alguma coisa. Na minha visão ele não fez a decisão correta. Mas alguma coisa mexeu com esse cara e com mais milhões de pessoas, pra isso acontecer. Tem que colocar a mão na consciência e tentar entender que as pessoas têm seus motivos", continuou.

Já para falar sobre o político em si, Casimiro foi mais enfático. "Sou um cara abertamente progressista. Sou um cara que fala abertamente que o Bolsonaro é um lixo humano. Mas as pessoas querem o tuíte, para ter o retuíte delas. 'Pô, em quem o Casimiro vai votar?'. E não vai ter isso. Desculpa, você não vai ter isso. Eu me posicionei na última eleição. Votei no Ciro Gomes, apesar de ter me decepcionado com ele durante nesta campanha", disse.

O Casimiro é sempre muito lúcido na hora que tem de falar sério, e tipo isso aqui foi perfeito, tocou no ponto mais importante de tudo isso, foram exatamente os 16 anos anteriores que deram ao Bolsonaro a possibilidade de se eleger, não haveria Bolsonaro sem Lula e o PT.

Casimiro disse que não vai dizer com todas as palavras em quem irá votar, mas que será contra Bolsonaro. Vale lembrar que Luiz Inácio Lula da Silva aparece como primeiro colocado em intenções de voto — 50% dos votos válidos na pesquisa mais recente "Quem que cê acha que eu vou votar? no Kelmon? Na Thronicke?", ironizou ele. "Se acha que eu vou votar no Bolsonaro você não me acompanha. Provavelmente estaremos na mesma barrinha nos números finais", completou Caze, indicando que deve votar em Lula, que está à frente das pesquisas.

"Então, se te conforta, eu não vou votar no Bolsonaro. Se você ver o meu conteúdo, vai ver que eu não tenho nada a ver com ele. E têm pessoas no chat que vão votar no Bolsonaro. Beleza, vai e faz. Agora, não entra nessa ideia de: 'E o teu ídolo, Neymar, que dançou para o Bolsonaro. E agora, o que você vai fazer?'. Vou fazer nada, irmão", finalizou.