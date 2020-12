Casada, Andressa Urach mostra detalhes de noite de núpcias com Thiago Lopes

Casada, Andressa Urach compartilhou com os seguidores alguns dos momentos com Thiago Lopes. Com direito a banho de espuma com pétalas de rosa e champanhe, o casal curtiu a noite de núpcias em grande estilo.

"Chegou a melhor hora do dia, amor. Dentro da banheira", comentou ela ao filmar o amado de roupão abrindo a bebida simbólica. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o casal optou por não ter muitos convidados na cerimônia.

O casal deve curtir a lua de mel na República Dominicana. Ainda na noite de ontem, a modelo compartilhou o álbum de fotos do casamento, que ocorreu em uma pousada na Praia Grande, em Santa Catarina.