Carro transmite Kanye West ao vivo nas ruas de São Paulo e fãs ficam confusos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro com um telão exibindo imagens ao vivo de Kanye West está rodando a cidade de São Paulo desde às 9h da manhã desta quinta (5). A ação faz parte do lançamento de "Donda", próximo e aguardado álbum do rapper, previsto para sair nesta sexta (6), depois de ser adiado por duas semanas.

Kanye West está morando há semanas num quartinho dentro do estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos. Depois de fazer um evento de audição do álbum no dia 22 de julho, ele permaneceu no estádio para finalizar o disco -que sairia no dia 23 de julho, mas foi adiado, como é comum nos lançamentos do rapper.

Um aplicativo do serviço de streaming Apple Music anunciou a transmissão de um novo evento de lançamento de "Donda", marcado para esta quinta. Até lá, o aplicativo tem transmitido em tempo real a vida de West no quartinho do estádio. Nos últimos dias, ele recebeu visitas de rappers como Chance the Rapper, apareceu dormindo e malhando, entre outras atividades.

A ação em São Paulo integra uma série de eventos ao redor do mundo, chamados Donda Super Room, divulgados sem muito alarde no site de West. A página do artista traz a lista de cidades onde os eventos vão passar, com um link que leva para um endereço.

Em São Paulo, o endereço indicado era o de uma casa de eventos em Santana, na zona norte da cidade -o que confundiu os fãs nas redes sociais, que ligaram durante o dia perguntando sobre uma festa de audição do disco no local.

Na rua desde às 9h da manhã, o carro passou pelo parque Ibirapuera e pela avenida Paulista antes de parar por uns minutos na praça Roosevelt, por volta das 16h30. Ele fica na rua até às 21h. A mesma ação está acontecendo também no Rio de Janeiro.

Na praça, as pessoas que estavam sentadas na escada pareciam não entender do que se tratava. No momento que o carro parou na Roosevelt, West pouco apareceu no quarto na transmissão -que também estava sem som.

O carro também não tinha nenhuma identificação. A única pista é o logo do serviço de streaming no canto da tela -o que levou as pessoas a acharem que se tratava de uma ação da marca.

Rafael Corttesan, consultor de relacionamentos, achou que poderia se tratar de um novo clipe da cantora Luísa Sonza. "Só vi umas pessoas passando, mas não faço ideia do que se trata", disse.

Warley Alves, produtor cultural, é um fã que mora na região e veio ver apenas o carro com o vídeo. Parou para fazer vídeos e mandar para os amigos. "Ele está gravando o disco, né cara?"

A certa altura, ele parou para explicar a um transeunte, que por um momento achou que as pessoas na tela estavam dentro do carro. "Ele está transmitindo ao vivo? Mas é um rapper americano?", perguntou. "Sim, o Kanye West". "Ah, esse cara é famoso, não é?"

Quando o rapper finalmente apareceu nas câmeras, parte das pessoas paradas começou a reconhecê-lo. "Jajá vai aparecer a Kim Kardashian aí!", gritou uma pessoa, falando da ex-mulher de West.

Muitos fãs na internet, assim com Warley, acreditam que o carro vai parar no endereço informado em Santana, à noite, para a festa de audição, ou pelo menos tocar o disco em primeira mão -mas a produção não tem essa informação.

Na verdade, a equipe contratada nem sequer sabe se o disco vai ser tocado. A única instrução que receberam foi para transmitir o vídeo até às 21h. "É o Kanye West, né? Não dá para saber."