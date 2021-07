Carol Portaluppi usa biquíni do Flamengo após contratação de Renato Gaúcho: 'oi, nação'

A jovem já foi alvo de polêmica com a torcida rubro-negra em 2019 ao gravar um vídeo aos prantos afirmando que foi agredida por torcedores do Flamengo. Na época, o pai era técnico do Grêmio e ela foi criticada por generalizar os torcedores do Fla e acabou apagando os vídeos.

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, atiçou a torcida do Flamengo ao postar uma foto de biquíni vermelho e preto no Instagram. “Oi nação, vamos torcer juntos?”, escreveu.

