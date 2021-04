Carol Dantas conta detalhes sobre mudança para Barcelona com a família

A influenciar contou que a ideia de morar na Espanha era antiga, antes do casamento. “Vini e eu começamos a ficar, casamos, juntamos os nossos sonhos e decidimos ir embora do Brasil. Mas vamos continuar fazendo vários trabalhos no Brasil, outros aqui. Aqui, para o trabalho do Vini é muito bom. Por ele ser espanhol, facilita muito o trabalho aqui”, contou.

