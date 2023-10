Carol Castro bate boca com motorista de app com direito a dedo na cara e caipirinha voando; vídeo

Carol Castro se envolveu em uma confusão com um motorista de aplicativo na região central do Rio de Janeiro na noite da sexta-feira, e a situação quase chegou à agressão física.

Segundo o Portal Leo Dias, a atriz partiu para cima do motorista após ele se recusar a transportá-la junto com seus amigos que estavam segurando copo de bebida alcóolica.

A atriz chamou o carro por app na saída do bar Riviera, na Consolação, mas ao chegar lá, o motorista pediu que o grupo não entrasse dentro de seu carro com copo de bebida. Segundo as testemunhas, Carol estava alterada e ‘surtou’ com a negativa do transporte, jogando caipirinha no carro do motorista.

Foi quando o homem saiu do carro e mandou o grupo limpar a sujeira feita com a bebida, e Carol e seus amigos começaram a gritar com o motorista. A atriz também discutiu com um cliente do bar, que defendeu o motorista, e uma amiga de Carol chegou a gritar dizendo que não iria pagar pela sujeira causada em seu carro.

Ainda segundo Leo Dias, testemunhas relataram que Carol Castro deu ‘carteirada’ como atriz para tentar apaziguar o caso.