Carnavalesco Paulo Barros passa mal, é internado e transferido de hospital

"O Paraíso do Tuiuti informa que o carnavalesco Paulo Barros deu entrada, na noite desta sexta-feira (10/09), no Hospital da Unimed de Itaipu, em Niterói, ao se sentir mal. Após ser atendido pela equipe médica, ele foi transferido, ainda durante a noite, para o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), onde se encontra lúcido e estável, neste momento. Os familiares do artista e a direção da agremiação tranquilizam a todos e ressaltam que novas informações serão divulgadas em breve.", informou a nota.

O carnavalesco Paulo Barros, de 59 anos, precisou ser transferido e internado no Complexo Hospitalar de Niterói, após passar mal. Ele foi levado às pressas para o Hospital da Unimed de Itaipu, em Niterói, e em seguida transferido no CHN.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.