Carmo Dalla Vecchia volta a usar saia no 'Rock in Rio' e diz que marido agora aprovou

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pelo segundo dia seguido, Carmo Dalla Vecchia escolheu usar saia para curtir o Rock in Rio. Se na primeira noite, o marido do ator, o escritor de novelas João Emanuel Carneiro, não gostou do visual, neste sábado (3), ele já mudou de opinião.

"Na sexta [2], quando o João me viu de saia mandou eu tirá-la imediatamente. Já hoje, ele aprovou. É uma apropriação cultural", disse Carmo.

"Com a saia me sinto mais livre. Não tem nada prendendo as minhas coxas. Ir no banheiro, então, é uma maravilha", completou.

O ator afirmou também que, desde que começou a trabalhar na TV, não costuma reparar no que as pessoas comentam sobre ele. "Depois que assumi ser gay, aí é que eu não estou aí mesmo", acrescentou.

Carmo Dalla Vecchia falou pela primeira vez publicamente sobre a sua sexualidade, no ano passado, no Super Dança dos Famosos, na Globo.

Na ocasião, o ator se declarou para o marido e também mandou um recado carinhoso para o filho de ambos, Pedro.

A revelação foi feita quando ele comentava a música que dançaria na repescagem da competição de dança, "We Are Family", de Sister Sledge.

"É uma música que fala basicamente sobre sororidade, sobre empatia, sobre família e eu, pessoalmente, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família e declarar o meu amor ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João", disse.

"Gostaria muito de declarar meu amor aos dois", continuou. "Acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou."