Carlos Drummond de Andrade volta a ter obra editada pela Record em 2022

A casa carioca já havia trabalhado por décadas com o autor, de 1984 --quando deixou a José Olympio, do amigo homônimo--, até 2011, quando passou a ter grande parte da sua obra republicada pela Companhia das Letras. A editora Cosac Naify, na época, também havia publicado alguns de seus títulos, como as coletâneas em prosa "Confissões de Minas", "Passeios na Ilha", além de um compilado anotado de sua poesia até 1962.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após a Companhia das Letras ter anunciado o fim da publicação da obra de Carlos Drummond de Andrade em agosto, os herdeiros e titulares dos direitos autorais do poeta, o artista plástico Pedro Augusto Graña Drummond e o matemático Luis Maurício, levarão os trabalhos do avô de volta para a editora Record.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.