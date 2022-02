Carlos Bolsonaro debocha de vídeo de Samara Felippo com as filhas e atriz reage

A atriz Samara Felippo reagiu nesta quarta-feira a um post do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, debochando de um vídeo seu com as suas filhas.

No Instagram, Carlos postou um vídeo antigo da atriz que vestiu máscara e capa de chuva para abraçar as filhas, que estavam com covid-19.

“Ele postou um vídeo meu com as minhas filhas no feed dele do Instagram, um vídeo de um ano atrás, em que eu passei por uma situação muito difícil com elas e ele postou esse vídeo totalmente fora do contexto”, disse ela ao rebater. “Para mim, é muito grave expor o filho dos outros, independente de ideologia, independente de política, de que lado estamos”.

Samara afirmou que não pretende criar guerra com a situação e nem vai entrar na Justiça, mas pediu que os seguidores denunciem o post do político.