Carlinhos Mendigo tem prisão decretada por dever R$ 90 mil em pensão; humorista está foragido

O ex-pânico Carlos Alberto da Silva, 42, conhecido como Carlinhos Mendigo, passou a ser considerado como foragido pela Polícia Civil em São Paulo. O homem teve a prisão decretada pela justiça de SP por conta de uma dívida de mais de R$ 90 mil em pensão alimentícia que deve ao filho de 11 anos, fruto de um relacionamento que teve com a ex-bailarina Aline Hauck, 31. A polícia chegou a procurar Carlinho no apartamento em que ele morava na região do Morumbi, zona Sul da capital paulista, mas não foi localizado. Conforme a polícia existe a suspeita de que Carlos esteja na Bahia, onde já teria ficado em uma casa na região. Com isso, a Divisão de Capturas de São Paulo acionará nesta quinta-feira (10) a Polícia Civil da Bahia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.