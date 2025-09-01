Carlinhos Maia se explica após admitir traições a Lucas; vídeo





Carlinhos Maia fez questão de esclarecer que sua fala sobre ter traído Lucas Guimarães não foi recente, mas

sim de algo do passado. pic.twitter.com/YDQ1gPtus2 — TVLIZANDO (@tvlizando) September 1, 2025

Carlinhos Maia se explicou nesta segunda-feira (1º) após aparecer embriagado e citando ter traído Lucas Guimarães, seu ex-marido. O influenciador alegou que a declaração se referia a erros antigos, já conhecidos por Lucas, e reforçou que o fim do casamento ocorreu porque o ex não conseguiu perdoá-lo.

O influenciador chegou a criticar a repercussão do vídeo: "Vocês são sensacionalistas hein". "O Lucas não consegue voltar comigo porque ele não consegue perdoar as traições que eu já falei mil vezes pra vocês. Não é que a gente terminou porque eu traí [de novo]. Terminamos cinco meses atrás e o motivo foram essas traições que ele não conseguiu perdoar", disse.

Enquanto isso, Lucas também se manifestou sobre a polêmica. Nos stories, afirmou estar cansado de ser visto como “omisso, corno e frágil”, e desejou que Carlinhos encontre paz e cura para os traumas do passado. Ele ainda declarou que, ao redor do ex-companheiro, “não existe amor verdadeiro, apenas interesse”. Lucas também afirmou que embora ele também tivesse defeitos como marido, ele nunca traiu Carlinhos: "Foram quinze anos sendo o homem mais correto".