Carlinhos Maia se explica após admitir traições a Lucas; vídeo

Por Portal Do Holanda

01/09/2025 18h26 — em
Famosos & TV



 Carlinhos Maia se explicou nesta segunda-feira (1º) após aparecer embriagado e citando ter traído Lucas Guimarães, seu ex-marido. O influenciador alegou que a declaração se referia a erros antigos, já conhecidos por Lucas, e reforçou que o fim do casamento ocorreu porque o ex não conseguiu perdoá-lo.

O influenciador chegou a criticar a repercussão do vídeo: "Vocês são sensacionalistas hein". "O Lucas não consegue voltar comigo porque ele não consegue perdoar as traições  que eu já falei mil vezes pra vocês. Não é que a gente terminou porque eu traí [de novo]. Terminamos cinco meses atrás e o motivo foram essas traições que ele não conseguiu perdoar", disse.

Enquanto isso, Lucas também se manifestou sobre a polêmica. Nos stories, afirmou estar cansado de ser visto como “omisso, corno e frágil”, e desejou que Carlinhos encontre paz e cura para os traumas do passado. Ele ainda declarou que, ao redor do ex-companheiro, “não existe amor verdadeiro, apenas interesse”. Lucas também afirmou que embora ele também tivesse defeitos como marido,  ele nunca traiu Carlinhos: "Foram quinze anos sendo o homem mais correto".

Bastidores da Política - O julgamento de Bolsonaro Bastidores da Política
O julgamento de Bolsonaro

