Carlinhos Maia fala sobre briga com Luísa Sonza e Whindersson

“Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luísa hoje em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter 'síndrome de perseguição'. Hoje nos resolvemos, tanto Luísa [quanto] Whindersson”, disse Carlinhos nas redes sociais.

Na época, Luísa era casada com Whindersson Nunes e saiu em defesa dele após troca de farpas com Carlinhos na internet.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.