Carlinhos Maia expõe intimidade do marido Lucas Guimarães e é detonado

O influencer contou que estava há dias sem relação sexual por conta do marido que estava ruim do estômago. Na mensagem, ele vibrava que o marido estava se sentindo melhor para fazer a ‘chuca’ - é uma técnica de limpeza do ânus e do reto.

Carlinhos Maia está sendo criticado por expôr a intimidade do marido, Lucas Guimarães, no novo aplicativo Threads, lançado pela Meta.

