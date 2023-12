Carlinhos Maia admite nova crise com Lucas Guimarães e faz desabafo

"Para finalizar, ontem nós estranhamos a festa inteira mas no final da noite, ele bateu no meu quarto, e demos uma pimbada dos sonhos, sabe aquelas que a gente desconta a raiva. Foi tanto tapa na bunda e murro na costela, que se vocês a gente andando torto já sabem motivo", brincou

O humorista também desabafou como está a relação do casal. "Sim, estamos em crise já faz um bom tempo, afinal são 14 anos juntos. Mas não é por que ele está brilhando. Seria muito contraditório, eu fazer tantas pessoas crescerem e não querer ver meu parceiro gigante. Quanto maior ele ficar, maior eu fico também. A televisão é o sonho dele, nunca foi o meu. Então para com essa competição entre a gente", iniciou.

Carlinhos Maia admitiu que está em uma nova crise com Lucas Guimarães após notícia que o humorista e o novo apresentador do SBT brigaram na Farofa da Gkay - mesmo evento em que se reconciliaram em outubro do ano passado.

