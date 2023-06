Cardi B impressiona ao mostrar ilha gigante em sua cozinha

A rapper subiu no móvel e desfilou ao som de Bad Romance, de Lady Gaga. "Minha ilha da cozinha é muuuuito grande!!! Mal posso esperar até que esteja completamente terminada", disse ela", escreveu a rapper no Twitter.

A ilha funciona como uma espécie de bancada que fica posicionada no centro da cozinha, permitindo a divisão de tarefas em diferentes pontos do cômodo.

