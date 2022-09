Cara Delevingne curte festa de moda em Paris após aparecer desorientada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Cara Delevigne, de 30 anos, marcou presença, na noite desta terça-feira (27), no desfile de moda Paris Fashion Week. A modelo apareceu sorridente para os cliques e trouxe um alívio aos fãs já que sua família cogitava uma intervenção clínica após vê-la aparecer desorientada pelas ruas.

Ela esteve numa festa da marca Karl Lagerfeld para o lançamento de sua própria coleção. Os looks também já foram disponibilizados durante a Semana de Moda de Nova York.

Nas fotos divulgadas do evento, Cara Delevigne aparece com sorriso de orelha a orelha e posou para fotos fazendo caras e bocas, mostrando que está bem. Ela também apareceu em cliques com os convidados da festa.

Nas redes sociais, ela exibiu o look utilizado para o desfile de moda aos fãs e recebeu vários elogios dos fãs. "Você é linda", disse um seguidor. "Lindo cabelo", escreveu outro internauta. "Espero que esteja tudo bem", afirmou um terceiro fã.

ATRIZ É VISTA DESORIENTADA

No dia 5, segundo o site britânico Daily Mail, Delevingne foi vista com seu cachorro, Alfie, e uma assistente em Los Angeles, com um visual desgrenhado, descalça e vestindo uma camiseta da cantora Britney Spears.

A artista estaria duas horas atrasada para um voo no avião particular de Jay-Z. Ela até chegou a entrar na aeronave, mas não levantou voo, o que fez surgir suspeitas de atrito com a equipe do rapper.

Delevingne ainda foi vista andando de um lado para o outro visivelmente nervosa — inclusive, deixando o celular cair no chão diversas vezes.

Segundo o The Sun, amigos e familiares desejam interná-la por ela estar em "situação preocupante".

Na semana passada, a atriz Margot Robbie, 32, foi fotografada em estado de visível abalo emocional após deixar a casa de Delevingne, em West Hollywood, na Califórnia.

As imagens divulgadas pelo jornal Daily Mail mostram a protagonista do live action "Barbie" enquanto se preparava para viajar ao Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ela tem a expressão aflita e chorosa e parece enxugar as lágrimas do rosto.

A especulação é de que o estado em que Margot se encontrava tivesse a ver com a visita horas antes à casa da amiga.