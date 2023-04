Cantora Yasmin Santos é assaltada e relata momentos de terror: ‘arma na minha cabeça'

VEJA: Cantora Yasmin Santos e namorada sofrem assalto à mão armada na frente de casa, em São Paulo.

A cantora Yasmin Santos passou momentos de terror ao ser assaltada em frente a sua casa por quatro homens armados, na última terça (25). A jovem de 25 anos estava acompanhada da namorada, a influencer Ana Sprot.

"Fala, galerinha, tudo bem!? Estou de volta! Ontem, chegando da igreja, fui abordada por 4 indivíduos (armados) na porta de casa. Eu estou bem, levaram apenas o meu celular e foi um livramento gigantesco de Deus”, relatou a cantora aos tranquilizar familiares e os fãs.

"Na hora em que fui guardar o carro, estacionei e quando eu saí já tinham quatro caras armados em duas motos. Abordaram a mim e o senhorzinho que trabalha lá na na rua, na guarita. Levaram a carteira dele, levaram meu celular, puxaram meu cabelo, me deram um soco no braço, me empurraram contra o carro, apontaram arma na minha cabeça”, detalhou a sertaneja.

Elas também compartilharam o vídeo do momento do assalto. Nas imagens, as vítimas estão na garagem quando são abordadas por quatro homens. O caso foi registrado na delegacia.