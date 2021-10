Cantora Vanessa da Mata faz show neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e compositora Vanessa da Mata faz show de seu sétimo álbum de estúdio, “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”, neste sábado (23), às 22h, no Tom Brasil, em São Paulo.

Os ingressos podem ser adquiridos na Eventim https://www.eventim.com.br/artist/vanessa-da-mata/#calendar-start=2021-10.

Da Mata atuou no disco pela primeira vez como produtora musical, sugerindo os arranjos aos músicos, na captação de sua voz, além da mixagem. No espetáculo, a artista é a responsável pela direção artística e pela cenografia do espetáculo, que tem direção musical de Maurício Pacheco e figurino do atelier Apartamento 03. Os músicos que atacam com a cantora são: Maurício Pacheco (guitarra e violão), Ruvicio Santos (bateria), Rodrigo Braga (teclado e baixo) e Gil Miranda (vocais).

Entre as músicas do show estão garantidas: “Só Você e Eu”, “Nossa Geração”, “Vá Com Deus”, “Dance Um Reggae Comigo”, “Tenha Dó de Mim” (participação de Baco Exu do Blues), “Hoje Eu Sei”, além da faixa título do disco, “Quando Deixamos Nossos Beijos Na Esquina”, entre outras.

Os hits também terão seu espaço no espetáculo: você poderá ouvir e cantar junto com Vanessa da Mata “Ai, Ai, Ai”, “Amado”, “Caixinha de Música”, “Gente Feliz”, “Boa Sorte/Good Luck”, “Não Me Deixe Só”, e “Ainda Bem”.

Segundo a cantora, o espetáculo é “a história de todos nós, todos lutando pela sobrevivência de seus próprios sentimentos no dia a dia. Meu disco trata disso, com músicas leves e letras curtas. O pop romântico, a brasilidade, a canção, o reggae californiano, os ritmos dançantes. Fiz questão de juntá-los sem distinção. Intelectuais e populares”.

SHOW Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina

ARTISTA Vanessa da Mata

QUANDO Sábado (23), às 22h

ONDE Tom Brasil, r. Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio, São Paulo, tel. (11) 5646-2153.

QUANTO A partir de R$ 99,00