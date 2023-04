Cantora Taty Girl sofre acidente a caminho de show em Natal

A cantora Taty Girl sofreu um acidente de carro junto com sua equipe neste fim de semana na BR-226, entre as cidades de Jucurutu e Triunfo Potiguar, na região Oeste do Rio Grande do Norte.

Taty estava a caminho de um show quando o veículo colidiu com uma vaca na estrada. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. O animal morreu no local.