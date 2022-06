Cantora revela maratona de sexo de duas horas com marido jogador

Segundo o The Sun, a cantora de 39 anos revelou que a maratona de sexo com o marido que é 10 anos mais novo chega até 2 horas. “Você está falando de sexo? Não temos 15 minutos. Às vezes, eu gostaria que tivesse apenas 15 minutos, mas meu marido é insaciável”, disse ela em entrevista a um programa no Youtube.

A cantora Anna Sedokova revelou detalhes da vida sexual com o marido, o jogador Janis Timma do Lakeland Magic, na NBA.

