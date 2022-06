Cantora gospel, Bruna Karla é criticada após fala homofóbica

A cantora gospel Bruna Karla está sendo criticada após fazer uma declaração homofóbica durante participação no podcast “Positivamente”, com Karina Bacchi.

Em determinado momento, Bruna falou sobre um amigo homossexual e opinou sobre o casamento gay. “Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna, quando eu me casar você vai no meu casamento?’ e eu olhei para ele, fui bem sincera e disse: ‘Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim’. Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade, e eu falei que o dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus”, disparou.

até quando nós LGBTs vamos aceitar esse discursinho de crente? pic.twitter.com/YkZEDdj6TJ — desvyados (@desvyados) June 15, 2022

“[…] Então aos meus amigos, meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é libertação, o que Deus tem para sua vida é algo que ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Eu falei isso pro meu amigo: ‘amigo, Deus não sonhou isso para você’. Eu fico emocionada, se as pessoas entendessem que é morte eterna, é inferno. Você já pensou viver uma condenação eterna, sem mais solução, para sempre? Terrível”, disse.

A fala de Bruna causou revolta nas redes sociais e a cantora está sendo criticada.