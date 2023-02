Cantor pede desculpas após debochar de tragédia da Boate Kiss em show; vídeo

O cantor da banda Forró Dubai, Ícaro Trindade, pediu desculpas após debochar da tragédia da Boate Kiss durante um aniversário em que ele usou de pirotecnia.

ABSURDO



O cantor Ícaro Trindade, vocalista da banda de forró 'Dubai', ironizou o incêndio da Boate Kiss - que vitimou 242 pessoas em janeiro de 2013.



"Alô, Boate Kiss!", gritou ele ao lado de um homem que segurava um artefato pirotécnico.pic.twitter.com/Vpz4X1D8RH — BT Mais (@belemtransito) February 6, 2023

"Que eu possa aprender cada vez mais com o meu próprio erro. Mais uma vez peço desculpas aos que foram atingidos com o meu péssimo comentário", disse em vídeo publicado no Instagram.

"Infelizmente falei da tragédia no momento em que soltava o artefato pirotécnico. Mas venho pedir perdão para as pessoas que ainda sofrem, de alguma forma, com os danos causados", disse Ícaro.

A fala polêmica do cantor ocorreu durante show uma festa de aniversário tripla da influenciadora Juliana Aguiar, da publicitária Claudyanne Minotto e do empresário Ruan Lima na sexta-feira (3).