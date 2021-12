Cantor Maurílio piora e é diagnosticado com disfunção hepática na UTI

O cantor sertanejo Maurílio apresentou nova piora na manhã desta quarta-feira (29). Segundo o boletim médico do artista, além da infecção pulmonar, agora ele também apresenta disfunção hepática. Conforme o médico, Wandervam Azevedo, Maurílio está com as funções do fígado comprometidas e foi diagnosticado como choque séptico. Ele explica que o cantor já teve a medicação com antibióticos e antifúngicos reforçada, mas o quadro é complicado. Isso porque ele está com uma infecção que se alastra rapidamente pelo organismo e pode atacar vários órgãos. Vale lembrar que ele continua fazendo hemodiálise por causa de problemas renais e chegou a apresentar um inchaço cerebral durante o tratamento. Maurílio está internado desde o dia 15 de dezembro com quadro de tromboembolia pulmonar. Ele gravava um DVD quando começou a passar mal.

