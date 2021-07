Cantor Kaue lamenta morte de sertanejo Kleber por covid e posta homenagem

“Quem te conheceu de verdade não podia falar que você não era guerreiro, corria atrás, ótimo marido e pai admirável. São tantas coisas que penso que não daria e não teria o porque ficar escrevendo aqui. Graças a Deus muitas dessas coisas boas e não tão boas consegui falar com você e pra você! Obrigado, parceiro! Minhas orações continuam para que seu caminho no céu seja lindo. Que Deus te receba de braços mais que abertos!”, escreveu Kaue no Facebook.

Kaue prestou homenagem ao amigo. “Nós amamos, brigamos, erramos, acertamos. Enfim, crescemos! Apostei em um sonho que sim, era meu, mas muito mais seu, como te falava! Esse tempo de dupla aprendemos bastante um com o outro, duas opiniões fortes, mas pessoas que se respeitavam muito e sabia do potencial de cada um!”, começou.

