Cantor Johnny Nash, de 'I can see clearly now', morre aos 80 anos

Morreu na tarde desta terça-feira (6), aos 80 anos, o cantor Johnny Nash, famoso pelo hit "I Can See Clearly Now". O artista, que começou a carreira como ator e cantando em igrejas, foi encontrado morto em casa, mas a causa do óbito não foi revelada.

Noah atingiu o ápice da fama nos anos 70, com a composição de I Can See Clearly Now, também interpretada pelo jamaicano Jimmy Cliff.

Também nesta terça-feira, foi anunciada a morte de um dos maiores guitarristas do rock, Eddie Van Halen, da banda Van Halen.