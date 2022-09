Cantor Jesse Powell morre aos 51 anos

No começo da carreira, Jesse teve algum sucesso moderado, mas ele realmente atingiu seu auge com o lançamento de sua música de 1998, "You", que disparou para o segundo lugar nas paradas de R&B da Billboard. Seu segundo álbum, 'Bout It', foi certificado ouro depois de atingir a 15ª posição nas paradas. Jesse também recebeu muitos elogios por seu alcance vocal. Ele se aposentou após seu quarto lançamento de disco em 2003.

Nascido em Gary, Indiana, Jesse teve sua primeira chance no final da década de 1990, depois que um produtor musical o viu se apresentar em um show de talentos em sua cidade. Ele assinou contrato com uma gravadora e lançou seu primeiro álbum em 1996.

"É com muita dor no coração que anunciamos o falecimento de nosso amado filho, irmão e tio Jesse Powell. Jesse amava música e amava especialmente seus fãs que o apoiaram ao longo de sua carreira. Queremos que todos saibam o que significava o mundo para ele", disse Tamara, que ainda pediu privacidade para que sua família pudesse lamentar e celebrar a vida de seu irmão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor do gênero R&B Jesse Powell foi encontrado morto nesta terça (13), aos 51 anos. A notícia da morte foi divulgada pela sua irmã, Tamara, através de sua conta no Instagram. A causa da morte ainda não foi revelada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.