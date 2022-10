Cantor fica inconsciente após mágica de Criss Angel dar errado

O cantor chegou a ser levado inconsciente para o hospital, mas momentos depois se recuperou. “No show, ele estava tentando superar seu medo de estar debaixo d'água, pois não conseguia prender a respiração por mais de 15 segundos antes de tentar a façanha. Embora ele tenha falhado nos ensaios, ainda continuou com a cena no show e todo mundo começou a chorar”, explicou a fonte.

De acordo com o Daily Mail, o cantor estava prendendo a respiração enquanto era submerso na água em um cubo de vidro. Ele começou a bater nas laterais do cubo e foi retirado às pressas.

O cantor Ginuwine desmaiou ao participar de um truque de mágica de Criss Angel que deu errado. O incidente ocorreu durante gravação do reality Magic With the Stars no inicio da semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.