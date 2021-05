Cantor do Br'oz, Jhean Marcell é intubado com Covid-19

Nas redes sociais, a esposa do artista, Bruna Barcelos, tranquilizou os seguidores. “O médico me tranquilizou, disse que o hospital tem um nível de recuperação de 70% em pacientes intubados e que o Jhean tem tudo para sair dessa: é jovem, saudável, não bebe, nunca fumou. Isso tudo favorece o quadro dele”, afirmou.

O cantor Jhean Marcell, do grupo Br’oz, foi intubado nesta segunda-feira (24) após apresentar dificuldades para respirar devido à Covid-19. Ele está internado desde quinta-feira (20) e no sábado foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

