Cantor de forró sofre grave acidente de carro; veículo capotou 3 vezes

No veículo com o cantor ainda estava um guitarrista da banda, que teve cortes na mão e não precisou ser hospitalizado. O artista foi socorrido e encaminhado para um hospital.

O cantor relata que estava voltando da gravação de vídeos quando um motorista em alta velocidade o fez perder o controle do veículo. Ele subiu no mio-fio e capotou.

Vicente sofreu fratura no braço. As imagens do acidente foram compartilhadas em suas redes sociais.

