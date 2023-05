Cantor Alejandro Sanz faz desabafo e preocupa fãs: ‘Não estou bem’

Alejandro, que está em turnê, recebeu mensagens de apoio dos fãs, que se mostraram preocupados com a saúde mental do artista.

“Não estou bem. Eu não sei se isso é de alguma utilidade, mas eu quero dizer isso. Estou triste e cansado. Caso alguém acredite que sempre deve haver uma brisa do mar ou um fogo de artifício em uma noite de verão. Estou trabalhando para que isso desapareça... Subirei ao palco e algo dentro de mim me dirá o que fazer. Mas às vezes eu nem quero ser. Literalmente. Só para ser honesto. Por não entrar no barulho inútil. Eu sei que existem pessoas que se sentem assim. Se funciona para você, eu me sinto da mesma maneira”, escreveu o cantor no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.