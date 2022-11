Candidatas a hit da Copa são amigas de Neymar e Vini Jr; conheça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltam dois dias para o início da Copa do Mundo do Qatar, e as estrelas do TikTok Gabily e Vanessa Lopes aproveitaram o clima para lançar uma música que com certeza está na briga para ser um dos "hits" da seleção brasileira na busca pelo hexa.

O funk "Chapadinha na Gaveta" superou 1,5 milhão de visualizações no YouTube e virou febre entre os jogadores convocados por Tite. O zagueiro Marquinhos e os atacantes Vinicius Jr e Rodrygo, por exemplo, já apareceram nas redes sociais dançando o hit de Gabily e Vanessa.

Em entrevista, a cantora Gabily, 27, detalhou o processo criativo da música e porque Neymar e Vini Jr foram os "homenageados" pela dupla. O hit —primeiro das meninas com o tema futebol— marca também o lançamento da influenciadora Vanessa Lopes como cantora.

"Brasileiro é muito fã de futebol, e a gente quis aproveitar esse momento, que toda a atenção vai estar voltada para a Copa do Mundo, para fazer uma música onde as pessoas entrassem no clima da Copa. Foi assim que a gente teve a ideia", explicou Gabily.

"Já sou amiga dos meninos [Neymar e Vinicius Jr] há bastante tempo. Enxergo eles como referência tanto no esporte e como quanto pessoa. Desejo todo o sucesso do mundo para eles. Com certeza teria referência a eles na música", completou a artista.

A dupla de ataque do Brasil "apoiou bastante" o funk, e as artistas estão satisfeitas com a repercussão da música, mesmo com os "haters".

"Os meninos apoiaram bastante. (...) Pessoas gostaram, outras, odiaram, outras acharam bem chiclete. O que importa é que temos bastante gente nos apoiando. Estamos felizes com o resultado, os números da música estão indo muito bem. Bora continuar forte", falou.

Teremos "Chapadinha na Gaveta" na Copa do Qatar? Gabily desconversou, prometeu "uma surpresa" para os fãs no decorrer da competição. A única certeza neste momento é de que "o hexa vem".

"Com fé no Pai, o hexa vem. Estamos acreditando muito que esse ano é nosso", apostou a artista.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Qatar, e estreia na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. Será que Ney e Vini Malvadeza lançarão 'Chapadinha na Gaveta' ao comemorar um gol?