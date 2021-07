Campeã do BBB está no elenco de ‘A Fazenda’, diz Leo Dias

A próxima edição de “A Fazenda”, programada para estrear no dia 13 de setembro, tem uma campeã de Big Brother Brasil no elenco.

Segundo Leo Dias, Vanessa Mesquita, que venceu o BBB14, acabou de assinar contrato com a Record. Ela já teria sido sondada inúmeras vezes e dessa vez, decidiu aceitar.

A edição passada de A Fazenda fez sucesso e teve Jojo Toddynho como campeã. Durante as 'tretas' do BBB21, muitos internautas comentavam que o reality show rural de 2020 foi mais interessante do que a edição deste ano do Big Brother Brasil.

Além de ter causado no BBB14 com Clara Aguilar, em um romance que pegava fogo, Vanessa é lembrada como protetora dos animais e por ter sido uma das campeãs mais “pão-duras” do reality show, investindo bem os R$ 1,5 milhão com os pés no chão.

Vanessa concluiu o sonho de fazer faculdade de medicina vterinária e tem uma ONG que resgata animais de rua, o Instituto Vet Pan.