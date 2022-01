Campeã de 'A Fazenda 12', Jojo Todynho testa positivo para Covid-19 em meio a surto da doença

A campeã de 'A Fazenda 12', Jojo Todynho revelou que testou positivo para Covid-19 em meio a surto da doença. Ela contou, nesta quarta-feira (05), nas redes sociais. “Nunca passou na minha mente que eu teria positivado. Ontem estive no médico, eu estava com muita dor de cabeça. Hoje que consegui ligar a luz. Achei que era enxaqueca atacada. Positivei, mas estou me cuidando direito e estou com acompanhamento médico”, explicou. Em outro trecho, a cantora afirma que pensou que poderia ser enxaqueca ou bronquite e não pensou de imediato em um possível quadro de covid. “Achei que era enxaqueca. Em respeito aos meu fãs e aos meus familiares, meus contratantes, eu vim aqui me pronunciar, porque eu já vinha gripada já logo após o réveillon, mas não imaginava. Achei que era por conta da minha bronquite ou por causa da minha enxaqueca”, finalizou.

