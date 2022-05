Campanha anti-Amber Heard é paga por veículo conservador, afirma site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O portal conservador The Daily Wire tem financiado com milhares de dólares propaganda contra Amber Heard nas redes sociais, segundo reportagem da Vice.

A disputa judicial da atriz com o ex-marido Johnny Depp é um dos assuntos com mais engajamento no momento, e o veículo americano de forte presença nas redes tem pago pela promoção de artigos contrários a ela no Instagram e no Facebook.

São textos e vídeos, por exemplo, de comentaristas de direita criticando o comportamento da atriz como uma tentativa de destruir a reputação de Depp. Ainda segundo a Vice, foram gastos de 35 mil a 47 mil dólares em conteúdo promovido.

Nos tribunais, o ator processa a ex por difamação, pedindo 50 milhões de dólares por causa de um artigo escrito no jornal The Washington Post em que ela afirmava ser vítima de abuso doméstico. Ela o processou de volta, pedindo o dobro do valor.

O caso tem ganho tração online. Segundo levantamento da empresa NewsWhip citado na reportagem, de 4 de abril a 16 de maio o caso Heard versus Depp foi o assunto com mais interações em redes sociais por artigo, em média, acima de temas como a guerra da Ucrânia.

O julgamento deve continuar dividindo opiniões na internet durante a próxima semana, já que está programado para terminar em 27 de maio.