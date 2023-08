Caminhão de mudanças chega à casa de MC Cabelinho em meio a término com Bella Campos

Um caminhão de mudanças chegou à casa de MC Cabelinho no Rio de Janeiro nesta terça-feira (29) após o término com a atriz Bella Campos.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, fontes confirmaram que a atriz enviou o veículo para buscar os seus pertences que estavam na casa do funkeiro, onde ela estava morando.

Nesta semana, uma fã do funkeiro fez um exposed afirmando ter ficado com ele em um hotel de Belo Horizonte. A mulher, que disse que ocasionalmente os dois ficam juntos há anos, quando o cantor vai à sua cidade, fez várias declarações sobre a noitada e chegou a dizer que ele recebeu uma ligação, possivelmente da atriz, no momento do sexo.

MC Cabelinho demorou para se pronunciar sobre o escândalo e quando o fez, afirmou apenas que não iria comentar fofocas.

Após a declaração do então namorado, Bella afirmou que estava aguardando o que ele iria dizer, e como ele não negou as informações, decidiu por um fim ao namoro “em função dós motivos óbvios”.

Os dois já faziam planos de se casar em 2024 e adotaram uma cachorrinha juntos. Bella chegou a tatuar o nome de batismo do funkeiro em seu braço.

