Caminhão com alto falante protesta contra Sikêra Jr. em frente à RedeTV!

A RedeTV! foi alvo de um protesto contra Sikêra Jr. nesta quinta-feira (26), na sede da emissora. A pauta é o discurso homofóbico que o apresentador frequentemente faz em seu programa, “Alerta Nacional”. O objetivo é pressionar três empresas que ainda não deixaram de patrocinar o conteúdo praticado por Sikêra na televisão: Caixa Econômica, Ultrafarma e a própria RedeTV!.

Caminhão denuncia LGBTfobia do Sikêra Jr na frente da RedeTv!



Já deixou seu "Grande dia #DesmonetizaSikera" aqui embaixo?! pic.twitter.com/Vzf8jlttmn — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) August 26, 2021

Um caminhão contratado pelo movimento Sleeping Giants Brasil - de consumidores contra o financiamento de discurso de ódio e fake news - e pela organização LGBT+ All Out, realizou o protesto. “A Caixa patrocina a LGBTfobia?”, questiona uma das mensagens do veículo.

“A Caixa é uma empresa pública, financiada com dinheiro público – ou seja, nosso dinheiro. E dinheiro público não deve ser utilizado pra financiar ações que vão contra leis. É o caso da discriminação contra pessoas LGBT+, que já é crime há mais de 2 anos”, afirmou Ana Andrade, gerente sênior de campanhas da All Out.

Desde o discurso mais polêmico de Sikêra Jr contra o público LGBT+ em junho, o Sleeping Giants passou a pressionar as empresas na campanha “#DesmonetizaSikera”, para que parem de patrocinar o discurso de ódio do apresentador.

Desde então, quase 130 anunciantes já se debandaram do programa. “É extraordinário que tantas empresas já tenham se posicionado contra as falas de Sikêra Júnior e retirado seus patrocínios. Ao mesmo tempo, é preocupante e perigoso que empresas do porte de Caixa e Ultrafarma continuem financiando discursos de ódio em rede nacional”, observou Leonardo de Carvalho Leal, do Sleeping Giants Brasil.