Camilla Camargo anuncia que está grávida pela segunda vez

Camilla Camargo anunciou que está esperando o segundo filho com o diretor audiovisual Leonardo Lessa.

“Quando você menos espera a vida vem com mais uma surpresa, surpresa essa pra encher seu coração de amor e gratidão. Quando eu pensei que já não cabia mais amor dentro de mim eu fui tomada por uma nova onde do amor mais puro que existe. Agora nossa família linda ta ainda mais completa, com chegada de mais uma benção que é um filho ou filha”, contou.

Camilla e Leonardo já são pais de Joaquim, de 1 ano.