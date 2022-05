Camila Queiroz surge vestida de Angel no Desfile das Campeãs e enlouquece fãs

Camila Queiroz homenageou a sua personagem Angel, de Verdades Secretas, ao comparecer no Desfile das Campeãs, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo.

A atriz que foi demitida antes da novela terminar em meio a uma polêmica contratual com a TV Globo usou um item do guarda-roupas da personagem e apostou em um look que muito lembrava as cenas que protagonizava: “Quando eu falei que ia vir com uma bota da Angel, todo mundo ficou doido, porque as pessoas amam a Angel até hoje”, disse.

De fato, em suas redes sociais, fãs babaram com a beleza da atriz no look ousado.

“Eu amo que as pessoas reconheçam um pouco da Angel em mim. Ela ajudou um pouco a formar quem eu sou também e tenho muito orgulho da minha trajetória. Então podem chamar de Angel, Mafalda, Luiza. Eu nunca quis que a Camila fosse maior que nenhuma das minhas personagens”, disse ela, ao ser questionada se não vê problema em ser confundida com as personagens.